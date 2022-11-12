Жан Беленюк хочет дебатов с Гутцайтом

Народный депутат Украины, кандидат на должность главы Национального олимпийского комитета Украины Жан Беленюк вызвал на дебаты действующего министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Мне пишут представители СМИ, что вчера целый день не могут дозвониться до уважаемого господина министра спорта Вадима Гутцайта с вопросом о дебатах?!

Господин Вадим, не надо бояться – в дебатах ничего страшного нет, абсолютно демократический инструмент, который точно заслуживает наша спортивная семья и все украинцы, которые интересуются спортом и его будущим – имейте к ним уважение. Возьмите трубку.

Бояться открытых дебатов – это точно не по-чемпионски.

Друзья, помогите донести этот месседж до господина Вадима Гутцайта.

Напомню, жду господина Министра, завтра, 13 ноября, в 12 часов ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр" Конча-Заспа" – написал Жан.

Напомним, что ранее Елена Пидгрушная сняла свою кандидатуру с гонки на должность главы НОК Украины в пользу Жана Беленюка.