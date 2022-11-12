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Жан Беленюк хочет дебатов с Гутцайтом
Гонка набирает обороты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Народный депутат Украины, кандидат на должность главы Национального олимпийского комитета Украины Жан Беленюк вызвал на дебаты действующего министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Мне пишут представители СМИ, что вчера целый день не могут дозвониться до уважаемого господина министра спорта Вадима Гутцайта с вопросом о дебатах?!
Господин Вадим, не надо бояться – в дебатах ничего страшного нет, абсолютно демократический инструмент, который точно заслуживает наша спортивная семья и все украинцы, которые интересуются спортом и его будущим – имейте к ним уважение. Возьмите трубку.
Бояться открытых дебатов – это точно не по-чемпионски.
Друзья, помогите донести этот месседж до господина Вадима Гутцайта.
Напомню, жду господина Министра, завтра, 13 ноября, в 12 часов ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр" Конча-Заспа" – написал Жан.
Напомним, что ранее Елена Пидгрушная сняла свою кандидатуру с гонки на должность главы НОК Украины в пользу Жана Беленюка.
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