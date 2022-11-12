 Жан Беленюк хочет дебатов с Гутцайтом ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Жан Беленюк хочет дебатов с Гутцайтом
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жан Беленюк хочет дебатов с Гутцайтом

Другие виды
Обновлено
(2 голосов)

Гонка набирает обороты

Жан Беленюк хочет дебатов с Гутцайтом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат Украины, кандидат на должность главы Национального олимпийского комитета Украины Жан Беленюк вызвал на дебаты действующего министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Мне пишут представители СМИ, что вчера целый день не могут дозвониться до уважаемого господина министра спорта Вадима Гутцайта с вопросом о дебатах?!

Господин Вадим, не надо бояться – в дебатах ничего страшного нет, абсолютно демократический инструмент, который точно заслуживает наша спортивная семья и все украинцы, которые интересуются спортом и его будущим – имейте к ним уважение. Возьмите трубку.

Бояться открытых дебатов – это точно не по-чемпионски.

Друзья, помогите донести этот месседж до господина Вадима Гутцайта.

Напомню, жду господина Министра, завтра, 13 ноября, в 12 часов ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр" Конча-Заспа" – написал Жан.

Напомним, что ранее Елена Пидгрушная сняла свою кандидатуру с гонки на должность главы НОК Украины в пользу Жана Беленюка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк Вадим Гутцайт
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде