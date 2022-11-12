 Мотор прервал свою беспроигрышную серию с 2015 года в украинском чемпионате ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Мотор прервал свою беспроигрышную серию с 2015 года в украинском чемпионате
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мотор прервал свою беспроигрышную серию с 2015 года в украинском чемпионате

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Исторический день для украинского гандбола

Мотор прервал свою беспроигрышную серию с 2015 года в украинском чемпионате

Фото: ГК Мотор / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Гандбольный клуб "Мотор", представленный воспитанниками запорожских школ 2005-2006 годов рождения и несколькими игроками первой команды, уступил "ЦСКА-ШВСМ" в матче украинского чемпионата. Счет матча 27:31.

Это первое поражение "Мотора" с января 2015 года. После этого команда не проигрывала 182 матча – 181 победа и 1 ничья с "Донбассом" в феврале 2021-го.

Отметим, что первая команда "Мотора" выступает во второй немецкой Бундеслиге. В настоящее время находится на 18-й позиции в лиге с 20 командами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ГК Мотор (Запорожье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ua.tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде