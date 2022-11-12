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Мотор прервал свою беспроигрышную серию с 2015 года в украинском чемпионате
Исторический день для украинского гандбола
Фото: ГК Мотор / Автор неизвестен
Гандбольный клуб "Мотор", представленный воспитанниками запорожских школ 2005-2006 годов рождения и несколькими игроками первой команды, уступил "ЦСКА-ШВСМ" в матче украинского чемпионата. Счет матча 27:31.
Это первое поражение "Мотора" с января 2015 года. После этого команда не проигрывала 182 матча – 181 победа и 1 ничья с "Донбассом" в феврале 2021-го.
Отметим, что первая команда "Мотора" выступает во второй немецкой Бундеслиге. В настоящее время находится на 18-й позиции в лиге с 20 командами.
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