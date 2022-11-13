Гутцайт о Беленюке: Этот человек нигде не работал

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ответил на предложение народного депутата Украины, олимпийского чемпиона и кандидата в должность главы НОК Жана Беленюка о проведении дебатов. Его слова цитирует канал THE GAME/ROMAN KADEMIN:

"Конструктивный разговор с Беленюком? Такой разговор может быть, если человек где-нибудь поработает, чему-то научится, будет знать, чего он хочет, а не кто-то ему будет писать письма. Я же могу разговаривать на разные темы. Я знаю, как всё сделать, как всё построить. Он – олимпийский чемпион, это очень хорошо, очень классно. Как и Елена Пидгрушная, олимпийская чемпионка, это наши уважаемые спортсмены. Я к ним отношусь с уважением. А как можно относиться к олимпийскому чемпиону? Мы в своей спортивной семье должны относиться друг к другу с уважением. И это главное.

По работе: я не знаю об этом человеке, этот человек нигде не работал. Реальной помощи Министерству молодежи и спорта Украины от этого человека как народного депутата никакой не было. Мы не знаем его мнения, мы не знаем, что он будет делать. То есть, я уважаю Беленюка как олимпийского чемпиона, а как специалиста вообще не знаю. И уверен, что вся Украина этого не знает, потому что он нигде не работал" – сказал Гутцайт.

Напомним, что выборы президента НОК Украины состоятся в четверг, 17 ноября, в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины.