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Украинский киберспортсмен s1mple – лучший игрок десятилетия в CS:GO
Отличный результат
Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев стал лучшим игроком десятилетия в CS:GO по версии Electronic Sports League. Церемония награждения состоялась в рамках IEM Rio Major 2022.
Украинец опередил датчанина Николая "dev1ce" Ридтца из команды "Astralis" в борьбе за первое место. Лучшего игрока определяли по его выступлениям, наследию и долгосрочности.
"Десять лет назад меня забанили за читерство в другой игре, и CS:GO изменило мою жизнь. Я просто хочу играть, играть и играть. Когда я вижу много фанов, разных фанов, я получаю удовольствие, поэтому я играю. Я люблю вас, фанаты, спасибо", - сказал Александр на награждении.
"S1mple" называли лучшим игроком в мире в 2018 и 2021 годах, был вторым лучшим в 2019 и 2020 годах. На разных турнирах его признавали 21 раз MVP соревнований.
@s1mpleO #IEM pic.twitter.com/ooN5Oula7j— ESL Counter-Strike (@ESLCS) November 12, 2022
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