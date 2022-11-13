Украинский киберспортсмен s1mple – лучший игрок десятилетия в CS:GO

Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев стал лучшим игроком десятилетия в CS:GO по версии Electronic Sports League. Церемония награждения состоялась в рамках IEM Rio Major 2022.

Украинец опередил датчанина Николая "dev1ce" Ридтца из команды "Astralis" в борьбе за первое место. Лучшего игрока определяли по его выступлениям, наследию и долгосрочности.

"Десять лет назад меня забанили за читерство в другой игре, и CS:GO изменило мою жизнь. Я просто хочу играть, играть и играть. Когда я вижу много фанов, разных фанов, я получаю удовольствие, поэтому я играю. Я люблю вас, фанаты, спасибо", - сказал Александр на награждении.

"S1mple" называли лучшим игроком в мире в 2018 и 2021 годах, был вторым лучшим в 2019 и 2020 годах. На разных турнирах его признавали 21 раз MVP соревнований.