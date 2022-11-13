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Украинский скелетонист Гераскевич завоевал серебро на соревнованиях Североамериканского кубка
Прекрасное выступление
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич завоевал серебро на соревнованиях Североамериканского кубка, прошедших в канадском городе Уистлер.
Уистлер принял два этапа Североамериканского кубка по скелетону. Первый закончился серебром для Гераскевича: украинский скелетонист проиграл американцу Остину Флорину 0,3 секунды, показав второй результат в обоих заездах.
На втором этапе в Уистлере украинскому скелетонисту удалось опередить Флорина. А по итогам первого проезда Гераскевич даже занимал первое место, показав результат 52,92 секунды.
Однако решающим в борьбе за победу на этапе Гераскевича стал второй заезд. Его украинский скелетонист прошел медленнее на 0,3 секунды за свой первый результат.
В итоге Гераскевич проиграл 0,04 секунды победителю заезда – австрийцу Флориану Ауэру, который после "бронзы" на первом этапе стал победителем на втором. ТОП-3 замкнул тот же Остин, проигравший украинцу 0,22 секунды.
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