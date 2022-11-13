Украинский скелетонист Гераскевич завоевал серебро на соревнованиях Североамериканского кубка

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич завоевал серебро на соревнованиях Североамериканского кубка, прошедших в канадском городе Уистлер.

Уистлер принял два этапа Североамериканского кубка по скелетону. Первый закончился серебром для Гераскевича: украинский скелетонист проиграл американцу Остину Флорину 0,3 секунды, показав второй результат в обоих заездах.

На втором этапе в Уистлере украинскому скелетонисту удалось опередить Флорина. А по итогам первого проезда Гераскевич даже занимал первое место, показав результат 52,92 секунды.

Однако решающим в борьбе за победу на этапе Гераскевича стал второй заезд. Его украинский скелетонист прошел медленнее на 0,3 секунды за свой первый результат.

В итоге Гераскевич проиграл 0,04 секунды победителю заезда – австрийцу Флориану Ауэру, который после "бронзы" на первом этапе стал победителем на втором. ТОП-3 замкнул тот же Остин, проигравший украинцу 0,22 секунды.