Елена Старикова успешно стартовала в новом сезоне Лиги чемпионов по велотреку

В субботу, 12 ноября, на испанской Майорке стартовал новый сезон Лиги чемпионов UCI по велотреку. Украину во втором сезоне соревнований представляет олимпийская вице-чемпионка Елена Старикова.

Второй сезон Лиги чемпионов будет состоять из пяти этапов, первый из которых принимала Майорка. Старикова, пятая лучшая спринтерша дебютного сезона-2021, была заявлена ​​на соревнования в спринте и кейрине.

За свои выступления в двух спринтерских дисциплинах на Майорке Старикова получила 24 зачетных очка. Это позволило ей занять текущее второе место в соответствующем зачете, который после первого этапа возглавила нидерландка Броспенинкс.

1. Шане Браспенинкс (Нидерланды) – 26 очков

2. Елена Старикова (Украина) – 24

3. Марта Байона (Колумбия) – 22

3. Лея Фридрих (Германия) – 22

5. Гетти ван де Воув (Нидерланды) – 21

Очки участникам начисляют за попадание в ТОП-15. За победу спринтеры получают 20 очков, а велотрекисты на 15-м месте – 1 балл.