Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Елена Старикова успешно стартовала в новом сезоне Лиги чемпионов по велотреку
Молодец, хороший старт
Фото: Еспресо
В субботу, 12 ноября, на испанской Майорке стартовал новый сезон Лиги чемпионов UCI по велотреку. Украину во втором сезоне соревнований представляет олимпийская вице-чемпионка Елена Старикова.
Второй сезон Лиги чемпионов будет состоять из пяти этапов, первый из которых принимала Майорка. Старикова, пятая лучшая спринтерша дебютного сезона-2021, была заявлена на соревнования в спринте и кейрине.
За свои выступления в двух спринтерских дисциплинах на Майорке Старикова получила 24 зачетных очка. Это позволило ей занять текущее второе место в соответствующем зачете, который после первого этапа возглавила нидерландка Броспенинкс.
1. Шане Браспенинкс (Нидерланды) – 26 очков
2. Елена Старикова (Украина) – 24
3. Марта Байона (Колумбия) – 22
3. Лея Фридрих (Германия) – 22
5. Гетти ван де Воув (Нидерланды) – 21
Очки участникам начисляют за попадание в ТОП-15. За победу спринтеры получают 20 очков, а велотрекисты на 15-м месте – 1 балл.
Популярное сейчас
- "Сашко, де ти гуляв?" 23 года назад Украина провела худший матч в своей истории
- Арсенал имеет договоренность с Шахтером о трансфере Мудрика, - источник
- Поражение Сити, отрыв Арсенала, травма Миколенко. Главные новости за 12 ноября
- Эпицентр-Подоляне уступили в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО