Беленюк: Министр Гутцайт не пришел на дебаты

Народный депутат Украины, кандидат на должность главы НОК Жан Беленюк констатировал, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, также претендующий на должность не пришел на дебаты. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook:

"А теперь поговорим о системности и уважении к спорту. Вадим Маркович не пришел" – написал Жан.

Позже в комментарии UNN Беленюк дал более широкий комментарий:

"Мне сложно здесь что-либо комментировать, потому что я вообще не вижу причин не прийти и не рассказать о своем видении, не представить свою программу. Тем более если человек считает себя профессионалом с большим бекграундом.

Тем более не брать трубку от представителей СМИ, всячески избегать разговоров и прямых вопросов на это. Как минимум это вызывает некоторые вопросы.

Это неуважение. Не ко мне, а к олимпийской спортивной семье. Они имеют право знать, а не вслепую выбирать человека, ничего не декларирующего, ничего не говорящего, как видит развитие сферы, куда он направляется. Это точно не олимпийский подход" – сказал он.

Напомним, что выборы главы НОК Украины пройдут 17 ноября.