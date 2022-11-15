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В Донецкой области погиб чемпион Украины по гандболу

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(2 голосов)

Ему было 35 лет

В Донецкой области погиб чемпион Украины по гандболу

Новина українською

В Донецкой области погиб чемпион Украины по гандболу Евгений Колесниченко. 11 ноября спортсмен получил смертельное ранение в районе Бахмута.

О гибели 35-летнего спортсмена и защитника Украины сообщила жена Евгения Колесниченко Евгения на своей странице в Facebook.

"Пока я еще в шоке и могу это написать. Жени больше нет. Он погиб в районе Бахмута. Родной Донбасс не отпустил его", – написала Евгения.

Напомним, Евгений мастер спорта по гандболу, а также трижды выигрывал чемпионат Украины в составе "Шахтера".

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