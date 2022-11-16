Соперники для наших сборных. Состоялась жеребьевка мужского и женского Евро

Женская и мужская сборные Украины узнали своих соперников на Чемпионатах Европы 2023 года.

Наши женщины, которые квалифицировались с первого места своей группы, сыграют с Бельгией, Словенией, Сербией, Польшей и Венгрией. Матчи этой группы будут проходить в Бельгии, являющейся одной из четырех хозяек будущего финального турнира. Финальная часть состоится в следующем году с 15 августа по 3 сентября.

Мужчин ожидают встречи против Болгарии, Финляндии, Словении, Хорватии и Испании. Поединки этой группы должны были проходить в Украине, однако из-за полномасштабной войны игры перенесены в Болгарию. Сам турнир пройдет с 28 августа по 16 сентября.