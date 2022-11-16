 Соперники для наших сборных. Состоялась жеребьевка мужского и женского Евро ᐉ UA-Футбол
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Соперники для наших сборных. Состоялась жеребьевка мужского и женского Евро

Другие виды
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Оба турнира состоятся в августе и сентябре

Соперники для наших сборных. Состоялась жеребьевка мужского и женского Евро

Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Женская и мужская сборные Украины узнали своих соперников на Чемпионатах Европы 2023 года.

Наши женщины, которые квалифицировались с первого места своей группы, сыграют с Бельгией, Словенией, Сербией, Польшей и Венгрией. Матчи этой группы будут проходить в Бельгии, являющейся одной из четырех хозяек будущего финального турнира. Финальная часть состоится в следующем году с 15 августа по 3 сентября.

Мужчин ожидают встречи против Болгарии, Финляндии, Словении, Хорватии и Испании. Поединки этой группы должны были проходить в Украине, однако из-за полномасштабной войны игры перенесены в Болгарию. Сам турнир пройдет с 28 августа по 16 сентября.

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В статье: сборная Украины по волейболу женская сборная Украины по волейболу чемпионат Европы по волейболу
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