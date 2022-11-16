Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соперники для наших сборных. Состоялась жеребьевка мужского и женского Евро
Оба турнира состоятся в августе и сентябре
Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий
Женская и мужская сборные Украины узнали своих соперников на Чемпионатах Европы 2023 года.
Наши женщины, которые квалифицировались с первого места своей группы, сыграют с Бельгией, Словенией, Сербией, Польшей и Венгрией. Матчи этой группы будут проходить в Бельгии, являющейся одной из четырех хозяек будущего финального турнира. Финальная часть состоится в следующем году с 15 августа по 3 сентября.
Мужчин ожидают встречи против Болгарии, Финляндии, Словении, Хорватии и Испании. Поединки этой группы должны были проходить в Украине, однако из-за полномасштабной войны игры перенесены в Болгарию. Сам турнир пройдет с 28 августа по 16 сентября.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Футбольные истории освобожденного Херсона: об исчезновении Гамулы, пиве для Лебедя, "футбольных" девушек и эпопеи Максимова
- Реакция Байдена и Дуды, фейки РФ. Все, что известно на данный момент о падении ракеты на территории Польши
- Беленюк: Министр Гутцайт не пришел на дебаты
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
Новости по теме
- 22:45 Весь спорт Женская сборная Украины добыла уверенную победу над Венгрией и заняла первое место в группе отбора на ЧЕ
- 22:26 Весь спорт Сборная Украины разорвала Португалию и досрочно попала на женский Евро-2023 по волейболу
- 22:36 Весь спорт Сборная Украины вынесла Португалию 3:0 в отборе на ЧЕ-2023 по волейболу