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Членство России в Международном паралимпийском комитете приостановлено
Вернутся туда она сможет, в лучшем случае, в 2023 году
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международный паралимпийский комитет на генеральной ассамблее приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. Об этом пишет в твиттере международный комитет.
За отстранение России проголосовали 64 делегата, против — 39 и 16 воздержались.
Это связано с тем, что Россия не может "выполнить обязательства" в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета.
Теперь Россия может обжаловать решение, но отменить приостановку членства может только генеральная ассамблея комитета.
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