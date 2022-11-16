Членство России в Международном паралимпийском комитете приостановлено

Международный паралимпийский комитет на генеральной ассамблее приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. Об этом пишет в твиттере международный комитет.

За отстранение России проголосовали 64 делегата, против — 39 и 16 воздержались.

Это связано с тем, что Россия не может "выполнить обязательства" в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета.

Теперь Россия может обжаловать решение, но отменить приостановку членства может только генеральная ассамблея комитета.