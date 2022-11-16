 Членство России в Международном паралимпийском комитете приостановлено ᐉ UA-Футбол
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Членство России в Международном паралимпийском комитете приостановлено

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(2 голосов)

Вернутся туда она сможет, в лучшем случае, в 2023 году

Членство России в Международном паралимпийском комитете приостановлено

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международный паралимпийский комитет на генеральной ассамблее приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. Об этом пишет в твиттере международный комитет.

За отстранение России проголосовали 64 делегата, против — 39 и 16 воздержались.

Это связано с тем, что Россия не может "выполнить обязательства" в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета.

Теперь Россия может обжаловать решение, но отменить приостановку членства может только генеральная ассамблея комитета.

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В статье: сборная России
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Источник:
meduza

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