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Беленюк: Выборы в НОК под угрозой
Жан рассказал, в чем проблема
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, о подготовке к выборам президента НОК Украины:
"Выборы в НОК под угрозой! Только Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта принял решение обратиться в ГБР, а также к членам Исполкома НОК с заявлением о необходимости проведения проверки легитимности делегирования 40 физических лиц, которые должны принять участие в голосовании завтра, 17 ноября , на отчетно-выборной Генеральной ассамблее НОК Украины
Дело в том, что, по информации Комитета, эти физлица были делегированы на голосование не субъектами олимпийского движения в статусе юридических лиц, как это предусмотрено Уставом НОК, а такое делегирование состоялось по представлению действующего президента НОК Сергея Бубки лично.
Он не имел права делегировать этих 40 физических лиц, составляющих почти треть всех голосующих на Генеральной ассамблее НОК Украины и часть из которых являются действующими работниками министерства молодежи и спорта. Спасибо Комитету Верховной Рады и непосредственно председателю комитета Андрею Кожемякину".
Напомним, что главными претендентами на должность главы Национального олимпийского комитета являются: Вадим Гутцайт, Жан Беленюк и Игорь Малинский.
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