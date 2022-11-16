Беленюк: Выборы в НОК под угрозой

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, о подготовке к выборам президента НОК Украины:

"Выборы в НОК под угрозой! Только Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта принял решение обратиться в ГБР, а также к членам Исполкома НОК с заявлением о необходимости проведения проверки легитимности делегирования 40 физических лиц, которые должны принять участие в голосовании завтра, 17 ноября , на отчетно-выборной Генеральной ассамблее НОК Украины

Дело в том, что, по информации Комитета, эти физлица были делегированы на голосование не субъектами олимпийского движения в статусе юридических лиц, как это предусмотрено Уставом НОК, а такое делегирование состоялось по представлению действующего президента НОК Сергея Бубки лично.

Он не имел права делегировать этих 40 физических лиц, составляющих почти треть всех голосующих на Генеральной ассамблее НОК Украины и часть из которых являются действующими работниками министерства молодежи и спорта. Спасибо Комитету Верховной Рады и непосредственно председателю комитета Андрею Кожемякину".

Напомним, что главными претендентами на должность главы Национального олимпийского комитета являются: Вадим Гутцайт, Жан Беленюк и Игорь Малинский.