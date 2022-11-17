Эпицентр покинул Кубок вызова по волейболу

Украина лишилась последнего представителя в волейбольном Кубке вызова. На стадии 1/16 финала турнира завершил свой путь "Эпицентр-Подоляне" из Городка.

В ответном матче украинский коллектив во второй раз уступил со счетом 0:3 испанской "Мелилье". Только в первой партии "Эпицентру" удалось несколько раз повести в счете, все остальное время ситуацию держали под контролем пиренейцы.

Напомним, что "Эпицентр-Подоляне" в чемпионате Украины на данный момент занимает второе место. Там команда из Городка уступает только "Прометею".

Волейбол. Кубок вызова. 1/16 финала. Ответный матч

"Мелилья" (Испания) - "Эпицентр-Подоляне" (Украина) 3:0 (общий счет 6:0)

25:19, 25:21, 25:21