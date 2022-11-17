Сборная Украины по фехтованию добыла серебро на этапе Кубка мира

13 ноября женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала серебро на этапе Кубка мира в Таллине (Эстония).

Нашу страну представляли: Влада Харькова, Ксения Пантелеева, Инна Бровко и Юлии Свистиль.

В последнее украинские шпажистки брали медали еще в сезоне 2016/17.

В Таллине подопечные Богдана Никишина победили кореянок (45:39), сборную Польши (44:37), а в финале украинки уступили Италии (28:33).