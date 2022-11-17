 Сборная Украины по фехтованию добыла серебро на этапе Кубка мира ᐉ UA-Футбол
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Сборная Украины по фехтованию добыла серебро на этапе Кубка мира

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Наша команда продемонстрировала высокий уровень

Сборная Украины по фехтованию добыла серебро на этапе Кубка мира

фото - olympics.com

Новина українською

13 ноября женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала серебро на этапе Кубка мира в Таллине (Эстония).

Нашу страну представляли: Влада Харькова, Ксения Пантелеева, Инна Бровко и Юлии Свистиль.

В последнее украинские шпажистки брали медали еще в сезоне 2016/17.

В Таллине подопечные Богдана Никишина победили кореянок (45:39), сборную Польши (44:37), а в финале украинки уступили Италии (28:33).

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В статье: сборная Украины по фехтованию
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