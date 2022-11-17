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Сборная Украины по фехтованию добыла серебро на этапе Кубка мира
Наша команда продемонстрировала высокий уровень
фото - olympics.com
13 ноября женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала серебро на этапе Кубка мира в Таллине (Эстония).
Нашу страну представляли: Влада Харькова, Ксения Пантелеева, Инна Бровко и Юлии Свистиль.
В последнее украинские шпажистки брали медали еще в сезоне 2016/17.
В Таллине подопечные Богдана Никишина победили кореянок (45:39), сборную Польши (44:37), а в финале украинки уступили Италии (28:33).
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