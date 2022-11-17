Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женский Прометей не заметил вице-чемпиона чешской Экстралиги
Наши девушки выглядели великолепно
Фото: ВК Прометей / Автор неизвестен
Женский "Прометей" уверенно обыграл "КП Борно" в чешской Экстралиге. Все три партии были за украинской командой.
Стоит отметить, что для подопечных Ивана Петкова эта победа стала третьей подряд и пятой в сезоне.
Украинки играли разнообразно, чередуя мощные атаки со сбросами, а также пытались цепляться за каждый мяч. А конечный счет на табло говорит сам за себя.
Отметим, что в прошлом сезоне "КП Брно" заняли второе место в национальном чемпионате.
Женская Экстралига Чехии по волейболу
"Прометей" – "КП Брно" – 3-0 (25:8, 25:12, 25:20)
Популярное сейчас
- Два подарка Цыганкову. Ингулец – Динамо 1:2
- Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17 ноября 2022
- Без них будет грустно: символическая сборная звезд, которые пропустят Чемпионат мира
- В Донецкой области погиб чемпион Украины по гандболу
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам