 Женский Прометей не заметил вице-чемпиона чешской Экстралиги ᐉ UA-Футбол
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Женский Прометей не заметил вице-чемпиона чешской Экстралиги

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Наши девушки выглядели великолепно

Женский Прометей не заметил вице-чемпиона чешской Экстралиги

Фото: ВК Прометей / Автор неизвестен

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Женский "Прометей" уверенно обыграл "КП Борно" в чешской Экстралиге. Все три партии были за украинской командой.

Стоит отметить, что для подопечных Ивана Петкова эта победа стала третьей подряд и пятой в сезоне.

Украинки играли разнообразно, чередуя мощные атаки со сбросами, а также пытались цепляться за каждый мяч. А конечный счет на табло говорит сам за себя.

Отметим, что в прошлом сезоне "КП Брно" заняли второе место в национальном чемпионате.

Женская Экстралига Чехии по волейболу

"Прометей" – "КП Брно" – 3-0 (25:8, 25:12, 25:20)

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В статье: СК Прометей
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