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Президент ВАДА переизбран на новый срок
Витольд Банька возглавляет организацию с 2020 года
Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) поляк Витольд Банька на заседании совета организации в Монреале переизбран на новый срок.
"Совет учредителей единогласно переизбрал президента Витольда Баньку и вице-президента Ян Ян на второй и последний трёхлетний срок на высшие руководящие должности", — говорится в заявлении на официальном сайте ВАДА.
38-летний Банька возглавляет ВАДА с 1 января 2020 года. Следующий срок начнётся с первого дня нового 2023 года. Банька – легкоатлет, специализировавшийся на беге. После завершения спортивной карьеры был министром спорта и туризма Польши.
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