Беленюк: Руководители федераций попросили возглавить их движение сопротивления

Народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал выборы главы НОК, на которых победил действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Его слова цитирует Суспільне:

"У меня нет особых замечаний. Единственное: почему именно в таком формате было решено провести ассамблею, учитывая, что у нас постоянные отключения электроэнергии, сбивается интернет-соединение?

Исполком находится в Украине и может в офлайн-режиме принять участие в мероприятии, которое проходит раз в четыре года, когда избирается президент НОК Украины. Выборы проходили в онлайн-формате и на платформе, предложенной НОК: так сказать, "на чужом поле". Но мы ни на что не жалуемся.

Суть моего мнения очень проста. Во-первых, эта ассамблея. Исполком неожиданным образом проголосовал за месяц до мероприятия. У нас не было большого времени для подготовки. И для меня это стало своеобразной неожиданностью, потому что я не планировал погружаться в эту историю.

Ко мне подошли представители разных федераций, спортивные функционеры и сказали, что они не могут жить в настоящей парадигме, поэтому попросили возглавить их движение сопротивления" – сказал он.