Гутцайт о выборах главы НОК: Вы понимаете, кто работает в нашей стране

Министр молодежи и спорта Украины, избранный главой НОК Вадим Гутцайт прокомментировал результаты выборов. Его слова цитирует Суспільне:

"Это не претензии, а мнение Жана Беленюка. Каждый человек имеет право на свое мнение в демократическом государстве. Проходило все на международной платформе Lumi. На ней выбирали президента МОК. Это самая лучшая платформа в мире.

За меня отдали 123 голоса, мой оппонент Жан Беленюк получил 22. Поэтому вы понимаете, как кто работает в нашей стране и имеет уважение в олимпийском комитете. А насчет онлайн-формата – когда начался Соvid, многое начало проходить онлайн. Многие члены Олимпийского комитета находятся за границей в разных городах. Поэтому хочу сказать, что все проходило честно и демократично.

Желаю своему оппоненту крепкого здоровья. Не понимаю: он еще борец или депутат или кто-то – не знаю. Хочу, чтобы он и боролся и побеждал, потому что нам нужны медали, и занимался депутатской деятельностью" – сказал он.