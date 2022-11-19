Суркис и Кожемякин хотят отдать свои места в составе НОК спортсменам с передовой

Народные депутаты Украины Игорь Суркис и Андрей Кожемякин решили покинуть пост членов НОК. Вместо себя они предлагают делегировать полномочия спортсменам, находящимся сейчас на передовой линии фронта.

Так, бывший опзжшник хочет передал полномочия полковнику СБУ, мастеру спорта Украины, заслуженному тренеру Украины по рукопашному бою Алексею Никитенко. Он защищает нашу страну с марта 2022 года.

Депутат "Батьківщини" делегирует полномочия командиру взвода десантно-штурмовых войск, лейтенанту Петру Нагорному. Он является мастером спорта по греко-римской борьбе, судьей международной категории, заместителем начальника управления молодежи и спорта Ровенской областной военной администрации. Теперь на фронте.