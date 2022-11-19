Гераскевич: Российские спортсмены – это смерть и война

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, что российских спортсменов, поддерживающих войну в Украине, нужно дисквалифицировать на всю жизнь. Его слова цитирует FAZ:

"Спортсменов, открыто поддерживающих российскую агрессию, нужно пожизненно дисквалифицировать. Я считаю, что у них полностью промыты мозги.

Никто на россию не нападает. Вы защищаете не свою страну, вы атакуете нашу. Российские спортсмены – это смерть и война. Им не место в международном спорте" – сказал он.