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Ольга Харлан выиграла престижный турнир в Италии
С возвращением, чемпионка
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила на престижном турнире в итальянской Карраре.
В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка одолела местную Мартину Кришио. Счет матча 16-14 в пользу украинки.
Напомним, что именно Кришио победила Ольгу на недавнем этапе Кубка мира в Алжире (15-13).
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