 Ольга Харлан выиграла престижный турнир в Италии ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Ольга Харлан выиграла престижный турнир в Италии
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ольга Харлан выиграла престижный турнир в Италии

Другие виды
(1 голосов)

С возвращением, чемпионка

Ольга Харлан выиграла престижный турнир в Италии

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила на престижном турнире в итальянской Карраре.

В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка одолела местную Мартину Кришио. Счет матча 16-14 в пользу украинки.

Напомним, что именно Кришио победила Ольгу на недавнем этапе Кубка мира в Алжире (15-13).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Харлан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде