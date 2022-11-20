Ольга Харлан выиграла престижный турнир в Италии

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила на престижном турнире в итальянской Карраре.

В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка одолела местную Мартину Кришио. Счет матча 16-14 в пользу украинки.

Напомним, что именно Кришио победила Ольгу на недавнем этапе Кубка мира в Алжире (15-13).