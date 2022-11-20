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Ольга Харлан поделилась семейным фото

Другие виды
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Украинка после победы

Ольга Харлан поделилась семейным фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан после победы на престижном турнире в Италии решила провести воскресенье вместе со своей семьей. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Ольга Харлан поделилась семейным фото - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина показала новое фото с дочерью.

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В статье: Ольга Харлан
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