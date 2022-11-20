Ольга Харлан поделилась семейным фото

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан после победы на престижном турнире в Италии решила провести воскресенье вместе со своей семьей. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Элина Свитолина показала новое фото с дочерью.