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Магучих: Сейчас готовлюсь к зимнему сезону
Украинка находится в Португалии
Фото: Диалог
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о подготовке к будущему сезону:
"По завершении летнего сезона почти не было отдыха. Уже через несколько дней начала легкие тренировки в зале.
Сейчас я нахожусь в Португалии. Буду тренироваться здесь до 26 декабря. Сейчас готовлюсь к зимнему сезону, главным стартом станет предстоящий чемпионат Европы.
Главные цели на сезон – высоко прыгать и устанавливать личные рекорды!"
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