Магучих: Сейчас готовлюсь к зимнему сезону

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о подготовке к будущему сезону:

"По завершении летнего сезона почти не было отдыха. Уже через несколько дней начала легкие тренировки в зале.

Сейчас я нахожусь в Португалии. Буду тренироваться здесь до 26 декабря. Сейчас готовлюсь к зимнему сезону, главным стартом станет предстоящий чемпионат Европы.

Главные цели на сезон – высоко прыгать и устанавливать личные рекорды!"