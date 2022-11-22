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Магучих: Сейчас готовлюсь к зимнему сезону

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Украинка находится в Португалии

Магучих: Сейчас готовлюсь к зимнему сезону

Фото: Диалог

Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о подготовке к будущему сезону:

"По завершении летнего сезона почти не было отдыха. Уже через несколько дней начала легкие тренировки в зале.

Сейчас я нахожусь в Португалии. Буду тренироваться здесь до 26 декабря. Сейчас готовлюсь к зимнему сезону, главным стартом станет предстоящий чемпионат Европы.

Главные цели на сезон – высоко прыгать и устанавливать личные рекорды!"

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В статье: Ярослава Магучих
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