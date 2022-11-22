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Прометей - Житичи-Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча Суперлиги-Будинвест
фото из свободных источников
22 ноября на площадке СК "Маленький Париж" ВК "Прометей" сыграет против житомирской команды "Житичи-Полесье".
Суперлига-Будинвест. Начало в 19:00
Прометей - Житичи-Полесье
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