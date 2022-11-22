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Верняев: Мы сделали независимую федерацию спортивной гимнастики в Украине

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Украинец возглавил эту организацию

Верняев: Мы сделали независимую федерацию спортивной гимнастики в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев в интервью "Новости. LIVE" рассказал, о создании независимой федерации спортивной гимнастики в Украине.

"Мы сейчас сделали независимую федерацию спортивной гимнастики в Украине, которую я возглавляю. Никто еще об этом не знает. Ох, завтра будет звонков. Планы наполеоновские".

"Будем пытаться развивать. Нужно искать меценатов, помогающих. Я сам не могу это сделать. Но есть поддержка Киева, есть поддержка Министерства молодежи и спорта".

"Надеюсь, что сейчас будет еще поддержка НОК, потому что нам это нужно. Будем развивать, открывать секции и школы спортивной гимнастики. Было бы идеально найти помещение, оборудовать его и открыть полный зал по спортивной гимнастике для ребят".

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В статье: Олег Верняев
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