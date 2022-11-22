 Юракадемия уверенно обыграла Решетиловку в матче Суперлиги-Будинвест ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Юракадемия уверенно обыграла Решетиловку в матче Суперлиги-Будинвест
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юракадемия уверенно обыграла Решетиловку в матче Суперлиги-Будинвест

Другие виды
(1 голосов)

Гости пытались переломить ход игры в свою пользу, но им это не удалось

Юракадемия уверенно обыграла Решетиловку в матче Суперлиги-Будинвест

Новина українською

Сегодня, 22 ноября состоялся матч мужского чемпионата Украины по волейболу "Суперлига-Будинвест". В одном из матчей "Юракадемия" принимала "Решетиловку". Встреча завершилась победой хозяев.

"Юракадемия" со старта диктовала условия игры. Во второй партии чуда не произошло и гости снова уступили. Казалось, что исход матча уже предрешен, но гости сумели реабилитироваться и вернуть интригу в матче.

Заключительный отрезок матча прошел на равных, но уже в средине хозяева начали почутчуть отрыватся от соперников. В итоге победа со счётом 3:1

Суперлига-Будинвест

Юракадемия – Решетиловка3:1 (25:18, 25:17, 23:25, 25:19)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде