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Юракадемия уверенно обыграла Решетиловку в матче Суперлиги-Будинвест
Гости пытались переломить ход игры в свою пользу, но им это не удалось
Сегодня, 22 ноября состоялся матч мужского чемпионата Украины по волейболу "Суперлига-Будинвест". В одном из матчей "Юракадемия" принимала "Решетиловку". Встреча завершилась победой хозяев.
"Юракадемия" со старта диктовала условия игры. Во второй партии чуда не произошло и гости снова уступили. Казалось, что исход матча уже предрешен, но гости сумели реабилитироваться и вернуть интригу в матче.
Заключительный отрезок матча прошел на равных, но уже в средине хозяева начали почутчуть отрыватся от соперников. В итоге победа со счётом 3:1
Суперлига-Будинвест
Юракадемия – Решетиловка – 3:1 (25:18, 25:17, 23:25, 25:19)
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