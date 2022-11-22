Юракадемия уверенно обыграла Решетиловку в матче Суперлиги-Будинвест

Сегодня, 22 ноября состоялся матч мужского чемпионата Украины по волейболу "Суперлига-Будинвест". В одном из матчей "Юракадемия" принимала "Решетиловку". Встреча завершилась победой хозяев.

"Юракадемия" со старта диктовала условия игры. Во второй партии чуда не произошло и гости снова уступили. Казалось, что исход матча уже предрешен, но гости сумели реабилитироваться и вернуть интригу в матче.

Заключительный отрезок матча прошел на равных, но уже в средине хозяева начали почутчуть отрыватся от соперников. В итоге победа со счётом 3:1

Суперлига-Будинвест

Юракадемия – Решетиловка – 3:1 (25:18, 25:17, 23:25, 25:19)