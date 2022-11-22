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Прометей легко справился с Житичи-Полисся

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Гости не выиграли ни единой партии

Прометей легко справился с Житичи-Полисся

Фото: Прометей

Новина українською

22 ноября "Прометей" принимал "Житичи-Полисся". Уже с первых минут подопечные Андрея Левченко демонстрировали слаженную и безошибочную игру и в итоге – 25:19.

Вторую партию более мощно начали гости, однако 2:6 быстро превратились в 17:11. Совершить подобный "камбек" днепряне не позволили - 25:22.

До середины третьей партии на площадке СК "Маленький Париж" была интересная и равная борьба. Но потом "красно-белые" начали давить на соперника и наконец завершили третий сет (25:20) и матч с "сухим" счетом (3:0).

Днепряне одержали свою девятую победу в Суперлиге-Будинвест и продолжают быть единоличным лидером турнирной таблицы, имея в активе 27 очков.

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В статье: ВК Прометей
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