Прометей легко справился с Житичи-Полисся

22 ноября "Прометей" принимал "Житичи-Полисся". Уже с первых минут подопечные Андрея Левченко демонстрировали слаженную и безошибочную игру и в итоге – 25:19.

Вторую партию более мощно начали гости, однако 2:6 быстро превратились в 17:11. Совершить подобный "камбек" днепряне не позволили - 25:22.

До середины третьей партии на площадке СК "Маленький Париж" была интересная и равная борьба. Но потом "красно-белые" начали давить на соперника и наконец завершили третий сет (25:20) и матч с "сухим" счетом (3:0).

Днепряне одержали свою девятую победу в Суперлиге-Будинвест и продолжают быть единоличным лидером турнирной таблицы, имея в активе 27 очков.