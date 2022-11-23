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Эпицентр-Подоляны - Украина-U18: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая трансляция матча Суперлиги-Будинвест
23 ноября состоится матч "Эпицентр-Подоляны" в рамках 5-го тура Суперлиги-Будинвест против "Барком-Сборной Украины U-18"!
Суперлига.
Начало в 16.00
Эпицентр-Подоляны - Украина U-18
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