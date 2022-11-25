 Барком-Кажаны уступили Индикполь Ольштын в 11-м туре Плюс Лиги ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Барком-Кажаны уступили Индикполь Ольштын в 11-м туре Плюс Лиги
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барком-Кажаны уступили Индикполь Ольштын в 11-м туре Плюс Лиги

Другие виды
(1 голосов)
Барком-Кажаны уступили Индикполь Ольштын в 11-м туре Плюс Лиги

фото из свободных источников

Новина українською

"Барком-Кажаны" уступили "Индикполь Ольштын" в 11-м туре Плюс Лиги. Матч был напряженным и прошел в пятисетовом формате.

Самым результативным игроком матча стал бомбардир украинского клуба стал Василий Тупчий. За матч он заработал 24 очка.

Плюс Лига. 11-й тур

"Барком-Кажаны" – "Индикполь Ольштын" 2:3 (22:25, 25:23, 19:25, 28:28, 13;15)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВК Барком-Кажани (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде