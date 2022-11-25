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Барком-Кажаны уступили Индикполь Ольштын в 11-м туре Плюс Лиги
фото из свободных источников
"Барком-Кажаны" уступили "Индикполь Ольштын" в 11-м туре Плюс Лиги. Матч был напряженным и прошел в пятисетовом формате.
Самым результативным игроком матча стал бомбардир украинского клуба стал Василий Тупчий. За матч он заработал 24 очка.
Плюс Лига. 11-й тур
"Барком-Кажаны" – "Индикполь Ольштын" 2:3 (22:25, 25:23, 19:25, 28:28, 13;15)
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