 Шахматы. Китай выиграл командный чемпионат мира-2022 ᐉ UA-Футбол
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Шахматы. Китай выиграл командный чемпионат мира-2022

Другие виды
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Уверенная победа

Шахматы. Китай выиграл командный чемпионат мира-2022

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Китая по шахматам победила в финале командного чемпионата мира-2022. Спортсмены из "поднебесной" в финале дважды обыиграли сборную Узбекистана.

Бронзу завоевали испанцы, которые в третьем (дополнительном) микроматче оказались сильнее сборной Индии.

Что касается украинцев, то наши ребята остановились на стадии 1/4 финала, проиграв будущим серебряным призерам соревнований.

Командный ЧМ-2022 по шахматам

20-26 ноября, Иерусалим (Израиль)

Решающие матчи, 25.11.2022

Матч за третье место

Индия – Испания – 2:2, 2:2, 1:3

Финал

Китай – Узбекистан – 2.5:1.5, 2.5:1.5

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В статье: чемпионат мира по шахматам
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