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Шахматы. Китай выиграл командный чемпионат мира-2022
Уверенная победа
Сборная Китая по шахматам победила в финале командного чемпионата мира-2022. Спортсмены из "поднебесной" в финале дважды обыиграли сборную Узбекистана.
Бронзу завоевали испанцы, которые в третьем (дополнительном) микроматче оказались сильнее сборной Индии.
Что касается украинцев, то наши ребята остановились на стадии 1/4 финала, проиграв будущим серебряным призерам соревнований.
Командный ЧМ-2022 по шахматам
20-26 ноября, Иерусалим (Израиль)
Решающие матчи, 25.11.2022
Матч за третье место
Индия – Испания – 2:2, 2:2, 1:3
Финал
Китай – Узбекистан – 2.5:1.5, 2.5:1.5
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