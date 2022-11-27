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Барком-Кажаны проиграли в очередном туре польской Плюс-Лиги
Победы впереди
fvu.in.ua
Львовский волейбольный клуб "Барком-Кажаны", выступающий в польской Плюс-Лиге, проиграл местной команде "ЛУК".
Чемпионат Польши по волейболу. Плюс-лига
12 тур. Люблин (Польша). 26 ноября
"ЛУК" (Люблин, Польша) – "Барком-Кажаны" (Львов, Украина)
3:2 (25:22, 24:26, 25:19, 24:26, 15:10)
После 12 туров "Барком-Кажаны" имеют в своем активе 11 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице среди 16 команд.
Свой следующий матч украинцы проведут в следующее воскресенье 4 декабря. В Кракове они будут принимать "Алурон Варта" из города Заверце.
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