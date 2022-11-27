 Барком-Кажаны проиграли в очередном туре польской Плюс-Лиги ᐉ UA-Футбол
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Барком-Кажаны проиграли в очередном туре польской Плюс-Лиги

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Барком-Кажаны проиграли в очередном туре польской Плюс-Лиги

fvu.in.ua

UA-Футбол
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Львовский волейбольный клуб "Барком-Кажаны", выступающий в польской Плюс-Лиге, проиграл местной команде "ЛУК".

Чемпионат Польши по волейболу. Плюс-лига

12 тур. Люблин (Польша). 26 ноября

"ЛУК" (Люблин, Польша) – "Барком-Кажаны" (Львов, Украина)

3:2 (25:22, 24:26, 25:19, 24:26, 15:10)

После 12 туров "Барком-Кажаны" имеют в своем активе 11 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице среди 16 команд.

Свой следующий матч украинцы проведут в следующее воскресенье 4 декабря. В Кракове они будут принимать "Алурон Варта" из города Заверце.

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В статье: ВК Барком-Кажани (Львов)
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