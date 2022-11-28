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Харлан: Мне писали два человека из России

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Украинка рассказала о переписке

Харлан: Мне писали два человека из России

Новина українською

Украинская спортсменка Ольга Харлан рассказала о переписке с российскими спортсменами:

"Мне написали два человека из России. Один знакомый сказал, что все происходящее – ужасно, что он очень волнуется, но не знает, как на это повлиять. Также он отметил, что уважает меня, как человека и спортсменку, и очень волнуется за моих родных.На что я ему ответила: "Спасибо тебе за эти слова. Однако прежде ты должен понимать, что это ваша армия пришла к нам". К этим словам я добавила фотографию своей мамы, которая пряталась в подвале, и просила передать это другим.

Я не знаю, как это жить в такой стране, как Россия. Благодарю Бога, что я родилась в Украине – в свободном государстве, что могу говорить что угодно и называть войну войной. Мы можем только догадываться, что в головах россиян и белорусов, которые поддерживают вторжение или умалчивают преступления России против Украины.

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В статье: Ольга Харлан
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Источник:
1plus1.ua

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