Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мотор с разницей в 3 мяча уступил Еврофарму в матче Европейской лиги
Украинскомо клубу немного не хватило до победы
Фото: Мотор
29 ноября в немецком Дююсельдорфе состоялся матч 4-го тура Европейской лиги по гандболу.
"Мотор" играл с "Еврофармом" из Северной Македонии. Матч завершился со счётом 30:33.
Украинский клуб проиграл уже 4 матча в Европейской лиге и занимает последнее место в группе.
Европейская лига по гандболу. Группа D. 4-й тур, 29 ноября, Дюссельдорф (Германия)
Мотор (Запорожье, Украина) – Еврофарм (Пелистер, Северная Македония) – 30:33 (16:18)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Adidas технически доказал, что Роналду не касался мяча в моменте с 1-м голом Португалии Уругваю
- Официально: УАФ внесла за Павелко залог в размере 9.88 млн гривен
- Звездный вратарь Камеруна со скандалом покинул Катар
- Россиян и беларусов отстранили от турниров по фехтованию до марта 2023 года
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн