 Мотор с разницей в 3 мяча уступил Еврофарму в матче Европейской лиги ᐉ UA-Футбол
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Мотор с разницей в 3 мяча уступил Еврофарму в матче Европейской лиги

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Украинскомо клубу немного не хватило до победы

Мотор с разницей в 3 мяча уступил Еврофарму в матче Европейской лиги

Фото: Мотор

Новина українською

29 ноября в немецком Дююсельдорфе состоялся матч 4-го тура Европейской лиги по гандболу.

"Мотор" играл с "Еврофармом" из Северной Македонии. Матч завершился со счётом 30:33.

Украинский клуб проиграл уже 4 матча в Европейской лиге и занимает последнее место в группе.

Европейская лига по гандболу. Группа D. 4-й тур, 29 ноября, Дюссельдорф (Германия)

Мотор (Запорожье, Украина) – Еврофарм (Пелистер, Северная Македония) – 30:33 (16:18)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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