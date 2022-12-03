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Велотрек. Украинка Старикова победила чемпионку мира в финале этапа Лиги Чемпионов

Другие виды
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Молодчина, поздравляем

Велотрек. Украинка Старикова победила чемпионку мира в финале этапа Лиги Чемпионов

Фото: Еспресо

UA-Футбол

Украинская спортсменка Елена Старикова победила в спринте на этапе Лиги чемпионов по велотреку в Лондоне.

В финале наша соотечественница победила действующую чемпионку мира, Матильду Гро (Франция).

Для Елены это уже вторая в карьере победа на этапах Лиги чемпионов. Также в активе украинки две бронзы этапов ЛЧ.

Видео победного заезда:

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В статье: Елена Старикова
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