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Велотрек. Украинка Старикова победила чемпионку мира в финале этапа Лиги Чемпионов
Молодчина, поздравляем
Фото: Еспресо
Украинская спортсменка Елена Старикова победила в спринте на этапе Лиги чемпионов по велотреку в Лондоне.
В финале наша соотечественница победила действующую чемпионку мира, Матильду Гро (Франция).
Для Елены это уже вторая в карьере победа на этапах Лиги чемпионов. Также в активе украинки две бронзы этапов ЛЧ.
Видео победного заезда:
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