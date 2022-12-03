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Галичанка проигрывает первый матч 1/16 финала Кубка вызова по гандболу
Завтра ответный матч
Фото: Львівський державний університет фізичної культури
Львовский гандбольный клуб "Галичанка" уступила в первом матче 1/16 финала женского Кубка вызова EHF. Украинки потерпели поражение от турецкого клуба "Коньяалти" со счетом 26:30.
Первый тайм "Галичанка" проиграла со счетом 10:14, второй завершился ничьей со счетом 16:16.
Ответный матч состоится уже завтра, 4 декабря.
Примечательно, что в прошлом сезоне львовской команде удалось выйти в полуфинал турнира, а затем выиграть и матч за бронзу.
Кубок вызова EHF, 1/16 финала
"Галичанка" Львов 26:30 "Коньяалти"
(10:14; 16:16)
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