Галичанка проигрывает первый матч 1/16 финала Кубка вызова по гандболу

Львовский гандбольный клуб "Галичанка" уступила в первом матче 1/16 финала женского Кубка вызова EHF. Украинки потерпели поражение от турецкого клуба "Коньяалти" со счетом 26:30.

Первый тайм "Галичанка" проиграла со счетом 10:14, второй завершился ничьей со счетом 16:16.

Ответный матч состоится уже завтра, 4 декабря.

Примечательно, что в прошлом сезоне львовской команде удалось выйти в полуфинал турнира, а затем выиграть и матч за бронзу.

Кубок вызова EHF, 1/16 финала

"Галичанка" Львов 26:30 "Коньяалти"

(10:14; 16:16)