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Галичанка вылетает из Кубка вызова по гандболу. Львовский клуб проиграл в 1/16 финала

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Дальше проходит турецкий Коньяалти

Галичанка вылетает из Кубка вызова по гандболу. Львовский клуб проиграл в 1/16 финала

Фото: Львівський державний університет фізичної культури

UA-Футбол
Новина українською

Львовский гандбольный клуб "Галичанка" вылетает из женского Кубка вызова EHF. Украинки потерпели поражение в 1/16 финала от турецкого клуба "Коньяалти" со счетом 26:30.

Первый тайм "Галичанка" проиграла со счетом 10:14, второй же завершился ничьей со счетом 16:16. Примечательно, что в прошлом сезоне львовской команде удалось выйти в полуфинал турнира, а потом выиграть и матч за бронзу.

Кубок вызова EHF, 1/16 финала

"Галичанка" Львов 26:30 "Коньяалти"

(10:14; 16:16)

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В статье: гандбол ВК Галичанка (Тернополь)
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