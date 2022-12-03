Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галичанка вылетает из Кубка вызова по гандболу. Львовский клуб проиграл в 1/16 финала
Дальше проходит турецкий Коньяалти
Фото: Львівський державний університет фізичної культури
Львовский гандбольный клуб "Галичанка" вылетает из женского Кубка вызова EHF. Украинки потерпели поражение в 1/16 финала от турецкого клуба "Коньяалти" со счетом 26:30.
Первый тайм "Галичанка" проиграла со счетом 10:14, второй же завершился ничьей со счетом 16:16. Примечательно, что в прошлом сезоне львовской команде удалось выйти в полуфинал турнира, а потом выиграть и матч за бронзу.
Кубок вызова EHF, 1/16 финала
"Галичанка" Львов 26:30 "Коньяалти"
(10:14; 16:16)
Популярное сейчас
- Слишком тесно для сенсации. Аргентина – Австралия. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЧМ на 03.12.22
- Сегодня начинается плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Настоящий лидер Португалии и несокрушимая скала Бразилии. Символическая сборная группового турнира Чемпионата Мира
- Велотрек. Украинка Старикова победила чемпионку мира в финале этапа Лиги Чемпионов
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО