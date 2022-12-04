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Первый этап Кубка мира по лыжной акробатике. Ни один представитель Украины не вышел в Суперфинал
Лучшие – Абраменко с девятым местом и Новосад с восьмым
Фото: Корреспондент
Завершился первый этап Кубка мира по лыжной акробатике, который проходил на финском горнолыжном курорте Рука. В соревнованиях среди мужчин победу одержал швейцарец Пирмин Вернер. Лучший результат среди украинцев – девятое место Александра Абраменко.
1. Пирмин Вернер (Швейцария)
2. Ноэ Рот (Швейцария)
3. Льюис Ирвинг (Канада)
4. Александр Дюшен (Канада)
5. Кристофер Лиллис (США)
6. Николас Гигакс (Швейцария)
Мимо суперфинала:
9. Александр Абраменко (Украина)
На соревнованиях среди женщин лучшей была австралийка Даниэлле Скотт. Наивысшее место среди украинок заняла Анастасия Новосад – она стала восьмой.
1. Даниэлле Скотт (Австралия)
2. Марион Тено (Канада)
3. Жанбота Алдабергенова (Казахстан)
4. Кайла Кун (США)
5. Эмма Вайсс (Германия)
6. Винтер Винеки (США)
Мимо суперфинала:
8. Анастасия Новосад (Украина)
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