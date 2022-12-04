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Первый этап Кубка мира по лыжной акробатике. Ни один представитель Украины не вышел в Суперфинал

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Лучшие – Абраменко с девятым местом и Новосад с восьмым

Первый этап Кубка мира по лыжной акробатике. Ни один представитель Украины не вышел в Суперфинал

Фото: Корреспондент

UA-Футбол
Новина українською

Завершился первый этап Кубка мира по лыжной акробатике, который проходил на финском горнолыжном курорте Рука. В соревнованиях среди мужчин победу одержал швейцарец Пирмин Вернер. Лучший результат среди украинцев – девятое место Александра Абраменко.

1. Пирмин Вернер (Швейцария)

2. Ноэ Рот (Швейцария)

3. Льюис Ирвинг (Канада)

4. Александр Дюшен (Канада)

5. Кристофер Лиллис (США)

6. Николас Гигакс (Швейцария)

Мимо суперфинала:

9. Александр Абраменко (Украина)

На соревнованиях среди женщин лучшей была австралийка Даниэлле Скотт. Наивысшее место среди украинок заняла Анастасия Новосад – она стала восьмой.

1. Даниэлле Скотт (Австралия)

2. Марион Тено (Канада)

3. Жанбота Алдабергенова (Казахстан)

4. Кайла Кун (США)

5. Эмма Вайсс (Германия)

6. Винтер Винеки (США)

Мимо суперфинала:

8. Анастасия Новосад (Украина)

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В статье: горнолыжный спорт Александр Абраменко
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