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Барком-Кажаны уверенно обыграли Бельсько-Бялу в матче чемпионата Польши
Львовский клуб добыл долгожданную победу
фото из свободных источников
Львовский клуб "Барком-Кажаны" одержал первую победу в последних шести матчах в чемпионате Польши.
В матче 14-го тура подопечные Угиса Крастиньша обыграли "Бельско-Бялу"
Первую партию львовяне выиграли уверенно со счетом 25:21, а уже во втором сете победа украинскому клубу далась не так легко – 33:31. Завершающий отрезок матча прошел под диктовку "Кажаны" и в итоге уверена победа в матче 3:0.
Таким образом "Барком-Кажаны" одержали третью победу в 14 матчах чемпионата Польши.
"Бельсько-Бяла" – "Барком-Кажаны" – 0:3 (21:25, 31:33, 16:25)
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