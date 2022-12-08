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Барком-Кажаны уверенно обыграли Бельсько-Бялу в матче чемпионата Польши

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Львовский клуб добыл долгожданную победу

Барком-Кажаны уверенно обыграли Бельсько-Бялу в матче чемпионата Польши

фото из свободных источников

Новина українською

Львовский клуб "Барком-Кажаны" одержал первую победу в последних шести матчах в чемпионате Польши.

В матче 14-го тура подопечные Угиса Крастиньша обыграли "Бельско-Бялу"

Первую партию львовяне выиграли уверенно со счетом 25:21, а уже во втором сете победа украинскому клубу далась не так легко – 33:31. Завершающий отрезок матча прошел под диктовку "Кажаны" и в итоге уверена победа в матче 3:0.

Таким образом "Барком-Кажаны" одержали третью победу в 14 матчах чемпионата Польши.

"Бельсько-Бяла" – "Барком-Кажаны" – 0:3 (21:25, 31:33, 16:25)

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В статье: ВК Барком-Кажани (Львов)
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