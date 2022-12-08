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Прометей проиграл первый матч волейбольной Лиги чемпионов

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Следующий поединок – через две недели

Прометей проиграл первый матч волейбольной Лиги чемпионов

Фото: СК Прометей / Автор невідомий

UA-Футбол
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Слобожанский "Прометей" начал новый розыгрыш волейбольной Лиги чемпионов среди женщин с разгромного поражения итальянскому клубу "Веро Воллей".

В дебюте всех трех сетов "Прометею" даже удавалось выходить вперед на один-два мяча, однако очень быстро таяло преимущество. Лишь финал третьего сета был более-менее близок, когда слобожанкам удалось сократить отставание до двух очков, что не помогло избежать проигрыша.

Следующий матч в ЛЧ "Прометей" проведет 20 декабря против французского "Ле-Канне". В группе украинского коллектива четыре команды, две из которых выходят в плей-офф.

Волейбол. Лига чемпионов. Группа В
"Веро Воллей" (Италия) - "Прометей" (Украина) 3:0 (25:17, 25:20, 25:21)

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В статье: ВК Прометей
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