Украинка Камила Конотоп заняла третье место на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике

Камила Конотоп добыла бронзу на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике, который проходит в Боготе, Колумбия. В весовой категории до 59 кг украинка показала медальный результат.

Результат в рывке у нее составил 102 кг, что позволило ей занять третье место. По сумме двоеборья Камила стала шестой – 223 кг (102 в рывке и 121 в толчке).

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