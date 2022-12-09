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Украинка Камила Конотоп заняла третье место на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике
Эта медаль стала для нее первой
фото - dinamo.kharkiv.ua
Камила Конотоп добыла бронзу на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике, который проходит в Боготе, Колумбия. В весовой категории до 59 кг украинка показала медальный результат.
Результат в рывке у нее составил 102 кг, что позволило ей занять третье место. По сумме двоеборья Камила стала шестой – 223 кг (102 в рывке и 121 в толчке).
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