Мотор проигрывает в 15-ом туре немецкой Бундеслиги-2

Украинский гандобльный клуб "Мотор" (Запорожье) проиграл в 15-м туре немецкой Бундеслиги-2.

В этот раз безоговорочный лидер отечественного чемпионата уступил дрезденскому "Эльбфлоренцу" со счетом 32:34 .

Напомним, что в этом сезоне запорожцы одержали лишь три победы в Бундеслиге 2 и имеют 12 поражений.

В их активе 6 очков после 15 туров и 19 из 20 место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии по гандболу. Бундеслига

"Мотор" – "Эльбфлоренц"