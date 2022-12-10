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Мотор проигрывает в 15-ом туре немецкой Бундеслиги-2
Стабильно плохо
Фото: ГК Мотор / Автор невідомий
Украинский гандобльный клуб "Мотор" (Запорожье) проиграл в 15-м туре немецкой Бундеслиги-2.
В этот раз безоговорочный лидер отечественного чемпионата уступил дрезденскому "Эльбфлоренцу" со счетом 32:34.
Напомним, что в этом сезоне запорожцы одержали лишь три победы в Бундеслиге 2 и имеют 12 поражений.
В их активе 6 очков после 15 туров и 19 из 20 место в турнирной таблице.
Чемпионат Германии по гандболу. Бундеслига
"Мотор" – "Эльбфлоренц"
32:34 (19:17)
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