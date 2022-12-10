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Украинские фристайлисты завоевали две медали в первый день Кубка Европы в финской Руке

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Украинские фристайлисты завоевали две медали в первый день Кубка Европы в финской Руке

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский фристайлист Александр Окипнюк завоевал золотую награду в первый день соревнований Кубка Европы по лыжной акробатике, который проходит в эти дни в финской Руке. Наш спортсмен выполнил тройное сальто с четырьмя винтами "винт – два винта – винт" и установил при этом новый личный рекорд по сумме баллов – 125,22.

Его партнер по команде Максим Кузнецов завоевал бронзу за прыжок тройное сальто с двумя винтами – "лей-фул-фул", получив от судей отметку 103,74.

Напомним, что ранее украинский гандбольный клуб "Мотор" проиграл в очередном туре Бундеслиги-2.

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В статье: фристайл акробатика
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