Украинские фристайлисты завоевали две медали в первый день Кубка Европы в финской Руке

Украинский фристайлист Александр Окипнюк завоевал золотую награду в первый день соревнований Кубка Европы по лыжной акробатике, который проходит в эти дни в финской Руке. Наш спортсмен выполнил тройное сальто с четырьмя винтами "винт – два винта – винт" и установил при этом новый личный рекорд по сумме баллов – 125,22.

Его партнер по команде Максим Кузнецов завоевал бронзу за прыжок тройное сальто с двумя винтами – "лей-фул-фул", получив от судей отметку 103,74.