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Украинские фристайлисты завоевали две медали в первый день Кубка Европы в финской Руке
Отличный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский фристайлист Александр Окипнюк завоевал золотую награду в первый день соревнований Кубка Европы по лыжной акробатике, который проходит в эти дни в финской Руке. Наш спортсмен выполнил тройное сальто с четырьмя винтами "винт – два винта – винт" и установил при этом новый личный рекорд по сумме баллов – 125,22.
Его партнер по команде Максим Кузнецов завоевал бронзу за прыжок тройное сальто с двумя винтами – "лей-фул-фул", получив от судей отметку 103,74.
Напомним, что ранее украинский гандбольный клуб "Мотор"
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