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Ольга Харлан получила травму, срок восстановления не известен
Здоровья нашей чемпионке
Украинская саблистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан травмировала палец. Срок восстановления и возвращения в тренировочный процесс пока не известен. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
"Вот как это кончается сегодня. Небольшая трещина на моем большом пальце. Посмотрим, как долго понадобится восстановление"
Напомним, что ранее украинские фристайлисты
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