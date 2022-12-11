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Ольга Харлан получила травму, срок восстановления не известен

Другие виды
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Здоровья нашей чемпионке

Ольга Харлан получила травму, срок восстановления не известен

UA-Футбол
Новина українською

Украинская саблистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан травмировала палец. Срок восстановления и возвращения в тренировочный процесс пока не известен. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

"Вот как это кончается сегодня. Небольшая трещина на моем большом пальце. Посмотрим, как долго понадобится восстановление"

Ольга Харлан получила травму, срок восстановления не известен - изображение 1

Напомним, что ранее украинские фристайлисты завоевали две медали на этапе Кубка Европы.

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В статье: Ольга Харлан
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