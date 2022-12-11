Гутцайт: Мы делаем все возможное, чтобы не было россиян и белорусов на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что ведется работа по отстранению россиян и белорусов от международных спортивных соревнований. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Фейсбуке.

"С первого дня войны мы жестко реагируем на попытки российских и белорусских спортсменов представлять и пропагандировать свои страны на международном уровне. Мы хотим и делаем все возможное, чтобы не было русских и белорусов на международных соревнованиях, чтобы мы не видели российский флаг, чтобы мы не видели никого из России и Беларуси, пока идет война в Украине.

Совместно с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой мы постоянно озвучиваем этот вопрос на разных уровнях. Мы знаем о позиции президента Франции Эммануэля Макрона по проведению Олимпийских игр-2024 с участием всех государств. Это его личное мнение, но мы его не принимаем" – написал он.