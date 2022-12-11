  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Гутцайт: Мы делаем все возможное, чтобы не было россиян и белорусов на международных соревнованиях
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гутцайт: Мы делаем все возможное, чтобы не было россиян и белорусов на международных соревнованиях

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Благородное дело

Гутцайт: Мы делаем все возможное, чтобы не было россиян и белорусов на международных соревнованиях

mms.gov.ua

UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что ведется работа по отстранению россиян и белорусов от международных спортивных соревнований. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Фейсбуке.

"С первого дня войны мы жестко реагируем на попытки российских и белорусских спортсменов представлять и пропагандировать свои страны на международном уровне. Мы хотим и делаем все возможное, чтобы не было русских и белорусов на международных соревнованиях, чтобы мы не видели российский флаг, чтобы мы не видели никого из России и Беларуси, пока идет война в Украине.

Совместно с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой мы постоянно озвучиваем этот вопрос на разных уровнях. Мы знаем о позиции президента Франции Эммануэля Макрона по проведению Олимпийских игр-2024 с участием всех государств. Это его личное мнение, но мы его не принимаем" – написал он.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вадим Гутцайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде