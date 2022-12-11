Плавание. Украина объявила состав на чемпионат мира по короткой воде

Сборная Украины по плаванию объявила состав на чемпионат мира-2022 на короткой воде. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Так, в боевую пятерку вошли:

Андрей Говоров

Владислав Бухов

Илья Линник

Владимир Лысовец

Александр Желтяков

Напомним, мировое первенство пройдет с 13 по 18 декабря в австралийском Мельбурне.