Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плавание. Украина объявила состав на чемпионат мира по короткой воде
Удачи, ребята
Сборная Украины по плаванию объявила состав на чемпионат мира-2022 на короткой воде. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
Так, в боевую пятерку вошли:
Андрей Говоров
Владислав Бухов
Илья Линник
Владимир Лысовец
Александр Желтяков
Напомним, мировое первенство пройдет с 13 по 18 декабря в австралийском Мельбурне.
Отметим, что ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мбаппе все еще главный претендент на Золотую бутсу ЧМ. Он возглавляет бомбардирскую гонку турнира
- Болельщик попытался облить Роналду водой во время матча с Марокко
- Париж в погромах. Фанаты Марокко и Франции громко отпраздновали победы в четвертьфинале ЧМ
- Ольга Харлан получила травму, срок восстановления не известен
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн