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Барком-Кажаны - Сталь Ныса: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча чемпионата Польши
13 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Польши "Барком-Кажаны" сыграют против "Сталь Нысы".
Напомним, что в предыдущем матче ПлюсЛиги украинцы обыграли "Бельску-Бялу" 3:0. Смотрите прямую видеотрансляцию матча на
Чемпионат Польши
Начало в 21:45
Барком-Летучие мыши - Сталь Ныса
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