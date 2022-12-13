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Барком-Кажаны - Сталь Ныса: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Другие виды
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Прямая трансляция матча чемпионата Польши

Барком-Кажаны - Сталь Ныса: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Новина українською

13 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Польши "Барком-Кажаны" сыграют против "Сталь Нысы".

Напомним, что в предыдущем матче ПлюсЛиги украинцы обыграли "Бельску-Бялу" 3:0. Смотрите прямую видеотрансляцию матча на XSport.ua

Чемпионат Польши

Начало в 21:45

Барком-Летучие мыши - Сталь Ныса

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В статье: ВК Барком-Кажани (Львов)
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