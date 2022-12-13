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Мотор уверенно обыграл Агуаш-Санташ в 6-м туре Европейской лиги
Украинская команда не испытала проблем
фото - ГК Мотор
"Мотор" одержал свою первую победу в шестом туре гандбольной Европейской лиги .
Соперником запорожской команды стал "Агуаш-Санташ", с которым на прошлой неделе сыграли вничью.
Европейская лига. 6-й тур
"Мотор" – "Агуаш-Санташ" 30:24 (13:8)
Напомним, что запорожский клуб одержал всего три победы в текущем сезоне Бундеслиги 2 при 12 поражениях.
В активе украинской команды 6 очков после 15 туров. "Мотор" размещается на 19 месте из 20 в таблице Второй Бундеслиги.
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