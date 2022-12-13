  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Мотор уверенно обыграл Агуаш-Санташ в 6-м туре Европейской лиги
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мотор уверенно обыграл Агуаш-Санташ в 6-м туре Европейской лиги

Другие виды
(1 голосов)

Украинская команда не испытала проблем

Мотор уверенно обыграл Агуаш-Санташ в 6-м туре Европейской лиги

фото - ГК Мотор

Новина українською

"Мотор" одержал свою первую победу в шестом туре гандбольной Европейской лиги .

Соперником запорожской команды стал "Агуаш-Санташ", с которым на прошлой неделе сыграли вничью.

Европейская лига. 6-й тур

"Мотор" – "Агуаш-Санташ" 30:24 (13:8)

Напомним, что запорожский клуб одержал всего три победы в текущем сезоне Бундеслиги 2 при 12 поражениях.

В активе украинской команды 6 очков после 15 туров. "Мотор" размещается на 19 месте из 20 в таблице Второй Бундеслиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ГК Мотор (Запорожье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде