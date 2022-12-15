Прометей обыграл Брно в матче чешской Экстралиги

"Прометей" обыграл "Шелми Брно" в матче чешской Экстралиги в рамках 22-го тура.

Украинский коллектив удачно начал матч и забрал себе первые две партии, однако в третьей гости попытались отыгратся и записали её в свой актив. В завершающем сете украинский клуб прибавил и уверенно обыграл соперника. Лучшей по результативности стала доигровщица "Прометея" Вики Савар – 19 очков.

Экстралига

"Прометей" – "Шелми Брно" 3:1 (28:26, 25:22, 22:25, 25:17)