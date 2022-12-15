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Прометей обыграл Брно в матче чешской Экстралиги

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Украинский клуб не испытал проблем

Прометей обыграл Брно в матче чешской Экстралиги

Фото: СК Прометей / Автор невідомий

Новина українською

"Прометей" обыграл "Шелми Брно" в матче чешской Экстралиги в рамках 22-го тура.

Украинский коллектив удачно начал матч и забрал себе первые две партии, однако в третьей гости попытались отыгратся и записали её в свой актив. В завершающем сете украинский клуб прибавил и уверенно обыграл соперника. Лучшей по результативности стала доигровщица "Прометея" Вики Савар – 19 очков.

Экстралига

"Прометей" – "Шелми Брно" 3:1 (28:26, 25:22, 22:25, 25:17)

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В статье: ВК Прометей
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