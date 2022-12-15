Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прометей обыграл Брно в матче чешской Экстралиги
Украинский клуб не испытал проблем
Фото: СК Прометей / Автор невідомий
"Прометей" обыграл "Шелми Брно" в матче чешской Экстралиги в рамках 22-го тура.
Украинский коллектив удачно начал матч и забрал себе первые две партии, однако в третьей гости попытались отыгратся и записали её в свой актив. В завершающем сете украинский клуб прибавил и уверенно обыграл соперника. Лучшей по результативности стала доигровщица "Прометея" Вики Савар – 19 очков.
Экстралига
"Прометей" – "Шелми Брно" 3:1 (28:26, 25:22, 22:25, 25:17)
Популярное сейчас
- Залужный – о командующем войсками РФ в Украине: Обычный командир времен Петра I – держиморда
- "Я сдержу свое слово". Луческу - о возможном возвращении в румынское Динамо
- СМИ: Польша заблокировала важный для Украины пакет решений, а страны ЕС не смогли принять санкции против РФ
- Рада ввела санкции против Тимощука и 55 российских спортсменов
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО