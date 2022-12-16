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Олег Плотницкий стал вторым по результативности игроком в матче Лиги чемпионов с Зираатом

Другие виды
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Украинец проводит фантастический сезон

Олег Плотницкий стал вторым по результативности игроком в матче Лиги чемпионов с Зираатом

Фото: Федерація воейболу України

Новина українською

15 декабря "Перуджа" одержала победу над турецким "Зираатом" в Лиге чемпионов со счетом 3:1 (25:17, 19:25, 25:17, 25:17)

Украинский волейболист Олег Плотницкий стал вторым по результативности в игре. На счету нашего доигрывателя – 19 очков (14 – в атаке, 3 эйса, 2 – на блоке). Еще результативнее сыграл только одноклубник Олега Хесус Эррера – 20 очков.

Стоит отметить, что "Перуджа" выиграла все четыре матча группового турнира Лиги чемпионов и уже гарантировала себе место на следующей стадии.

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В статье: Олег Плотницкий
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