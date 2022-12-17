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Скелетон. Украинец Гераскевич финишировал 11-м на третьем этапе Кубка мира

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(1 голосов)

Достойный результат

Скелетон. Украинец Гераскевич финишировал 11-м на третьем этапе Кубка мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич финишировал 11-м на третьем этапе Кубка мира, проходившем в эти дни в американском Парк-Сити.

В первой попытке наш спортсмен показал 11-й результат (54,58 секунды), а во второй – закрепил его на 0,2 секунды (54,78 секунды).

Следующий этап Кубка мира по скелетону состоится 6 января 2023 года в немецком Винтерберге.

Кубок мира, третий этап

Лейк Плейсид, США

1. Мэтт Вестон (Великобритания)

2. Кристофер Греттер (Германия) (+0,16)

3. Юнг Син Ги (Южная Корея) (+0,24)

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11. Владислав Гераскевич (Украина) (+1,2)

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В статье: Владислав Гераскевич
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