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Скелетон. Украинец Гераскевич финишировал 11-м на третьем этапе Кубка мира
Достойный результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич финишировал 11-м на третьем этапе Кубка мира, проходившем в эти дни в американском Парк-Сити.
В первой попытке наш спортсмен показал 11-й результат (54,58 секунды), а во второй – закрепил его на 0,2 секунды (54,78 секунды).
Следующий этап Кубка мира по скелетону состоится 6 января 2023 года в немецком Винтерберге.
Кубок мира, третий этап
Лейк Плейсид, США
1. Мэтт Вестон (Великобритания)
2. Кристофер Греттер (Германия) (+0,16)
3. Юнг Син Ги (Южная Корея) (+0,24)
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11. Владислав Гераскевич (Украина) (+1,2)
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