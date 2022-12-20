Прометей добыл волевую победу в матче Лиги чемпионов

В матче второго тура Лиги чемпионов по волейболу среди женщин "Прометей" в группе В принимал "Волеро" (Франция).

Украинская команда проиграла стартовые партии и впоследствии сумела переломить ход игры в свою пользу. На тай-брейке была сильнее наша команда. Она одержала победу со счетом 15:10.

Лига чемпионов. Второй тур. Группа В

"Прометей" (Днепропетровская область, Украина) - "Волеро" (Канное, Франция) 3:2 (24:26, 17:25, 25:14, 25:15, 15:10)

В третьем туре "Прометей" 10 января 2023 года также в городе Кутна Гора сыграет с румынским клубом "Алба" (Блаж).