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Прометей добыл волевую победу в матче Лиги чемпионов
Украинки сумели выбороть эту победу
Фото: СК Прометей / Автор невідомий
В матче второго тура Лиги чемпионов по волейболу среди женщин "Прометей" в группе В принимал "Волеро" (Франция).
Украинская команда проиграла стартовые партии и впоследствии сумела переломить ход игры в свою пользу. На тай-брейке была сильнее наша команда. Она одержала победу со счетом 15:10.
Лига чемпионов. Второй тур. Группа В
"Прометей" (Днепропетровская область, Украина) - "Волеро" (Канное, Франция) 3:2 (24:26, 17:25, 25:14, 25:15, 15:10)
В третьем туре "Прометей" 10 января 2023 года также в городе Кутна Гора сыграет с румынским клубом "Алба" (Блаж).
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